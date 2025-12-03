Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Línea A del Metro opera con normalidad de Pantitlán a La Paz tras falla eléctrica; todas las estaciones ofrecen servicio, asegura STC

Línea A del Metro opera con normalidad de Pantitlán a La Paz tras falla eléctrica; todas las estaciones ofrecen servicio, asegura STC

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Washington.- El presidente de Estados Unidos, , firmó este miércoles una orden ejecutiva para revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos, aprobados por el expresidente Joe Biden para promover las ventas de vehículos eléctricos en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Al recortar estas normas, el mandatario busca impulsar de nuevo los vehículos de y frenar el avance del carro eléctrico.

"Firmé una orden ejecutiva para poner fin al injusto y costoso mandato de los vehículos eléctricos. Las onerosas regulaciones de Biden contribuyeron a que el precio de los carros se disparara más de 25% y subieron 18% en un año. Hoy, damos un paso más para acabar con esta nueva estafa ecológica", aseguró el mandatario desde el Despacho Oval.

Lee también

Según la Casa Blanca esta medida supondrá un ahorro total de 109 mil millones de dólares para las familias estadounidenses en los próximos cinco años y podrán ahorrar cerca de mil dólares de media por cada coche nuevo comprado.

"Tenemos más gasolina que cualquier otro país, con diferencia, y la gente quiere carros de gasolina", afirmó Trump junto a los consejeros delegados de Ford y Stellantis, Jim Farley y Antonio Filosa.

El presidente Donald Trump habla con periodistas después de hablar con las tropas por video desde su propiedad de Mar-a-Lago el Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Foto: AP
El presidente Donald Trump habla con periodistas después de hablar con las tropas por video desde su propiedad de Mar-a-Lago el Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Foto: AP

El presidente explicó que el sector automovilístico lleva meses pidiendo que se derogara la norma de emisiones: "La gente de Ford venía a verme todo el tiempo y me decían: 'Por favor, nos está matando, está disparando los costes'".

La propuesta reducirá significativamente los requisitos de ahorro de combustible, que establecen las distancias que deben recorrer los vehículos nuevos con un galón de gasolina.

Lee también

Esta decisión supone un duro golpe para los esfuerzos de la anterior administración para luchar contra el cambio climático y aviva el enfrentamiento con los estado demócratas que han tomado medidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desmantelado casi toda la agenda climática de Biden y ha reforzado a los combustibles fósiles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo