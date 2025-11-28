Gobierno descobija a consumidores de gasolina, los deja sin subsidio y obtiene ingresos por arriba del 10%

La ausencia del estímulo fiscal que otorga el gobierno federal a los consumidores de combustibles para protegerlos del gasolinazo, permitió que aumentara sus ingresos, muestran datos de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Debido a que en octubre no dio un subsidio por medio del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), obtuvo una recaudación de 44 mil 156 millones de pesos.

Eso significó un incremento en términos reales de 10%, comparado con igual mes del 2024 cuando fueron de 38 mil 975 millones de pesos.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Foto: Eduardo Morales. EL UNIVERSAL

En el Informe de las Finanzas Públicas la SHCP destacó que de manera acumulada, esos ingresos también fueron positivos.

De enero a octubre del presente año sumaron un total de 364 mil 710 millones de pesos, es decir 10.5% por arriba de los 317 mil 803 millones de pesos que logró recaudar en igual periodo de 2024.

El reporte de las Finanzas también revelan que en octubre los ingresos petroleros se incrementaron 24.5% al pasar de 54 mil 724 millones de noveno mes del año pasado a 70 mil 588 millones de pesos.

Hacienda destacó que el el balance fiscal fue mejor al previsto.

Mientras que el superávit primario presupuestario alcanzó 240 mil millones de pesos, superando las metas anuales.

La deuda neta del gobierno federal se mantuvo mayoritariamente en moneda nacional y a tasa fija de largo plazo, optimizando su perfil de vencimientos.

xcg/bmc