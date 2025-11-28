Más Información

La más usada en México, , alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de sus aviones va a cancelar vuelos y a tener retrasos.

Volaris informó a sus clientes que Airbus, fabricante de nuestras aeronaves, ha notificado oficialmente que se debe realizar una actualización de en gran parte de los aviones de la familia A320 a nivel global.

En consecuencia, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), autoridad que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo dicha actualización.

Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris procederá a efectuar la actualización en toda su flota.

“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó la empresa.

Foto: Volaris/Archivo
Posteriormente, regresará a la normalidad operativa, aseguró.

La empresa estará actualizando la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes, a través del sitio web www.volaris.com, sección Mis Reservas, o vía nuestro canal de WhatsApp.

Solicitó a sus clientes revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en el aeropuerto. Volaris afirmó que lamenta los inconvenientes que esta circunstancia, que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves, ocasiona a sus clientes, y expresa su compromiso de informar oportunamente sobre los avances.

Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con , reitera que su más alta prioridad es la seguridad de sus clientes y tripulantes, y reafirma su compromiso con la confiabilidad operativa, la conectividad y la calidad en el servicio, añadió.

Con más de 27 millones de viajeros, Volaris es la aerolínea más usada del país.

