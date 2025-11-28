Más Información
Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy
Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE
Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica
La aerolínea más usada en México, Volaris, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de sus aviones va a cancelar vuelos y a tener retrasos.
Volaris informó a sus clientes que Airbus, fabricante de nuestras aeronaves, ha notificado oficialmente que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a nivel global.
En consecuencia, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), autoridad que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo dicha actualización.
Lee también Comerciantes aplauden fin de bloqueos carreteros, pero piden atender demandas de transportistas y campesinos: Concanaco
Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris procederá a efectuar la actualización en toda su flota.
“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó la empresa.
Posteriormente, regresará a la normalidad operativa, aseguró.
La empresa estará actualizando la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes, a través del sitio web www.volaris.com, sección Mis Reservas, o vía nuestro canal de WhatsApp.
Lee también Unidad antilavado de EU actualiza alerta sobre transferencias que involucren a inmigrantes e incluye las remesas
Solicitó a sus clientes revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en el aeropuerto. Volaris afirmó que lamenta los inconvenientes que esta circunstancia, que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves, ocasiona a sus clientes, y expresa su compromiso de informar oportunamente sobre los avances.
Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con Airbus, reitera que su más alta prioridad es la seguridad de sus clientes y tripulantes, y reafirma su compromiso con la confiabilidad operativa, la conectividad y la calidad en el servicio, añadió.
Con más de 27 millones de viajeros, Volaris es la aerolínea más usada del país.
Airbus ordena frenar vuelos de 6 mil aviones A320 por programa de control de vuelo vulnerable a radiación solar
es
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]