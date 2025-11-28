Más Información

En la instalaron la Mesa de Trabajo “Fortalecimiento de las PyMEs en Cadenas de Valor Estratégicas y Financiamiento Inclusivo”, donde participaron expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Banca de Desarrollo.

El objetivo es encontrar los mecanismos para robustecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en .

Así como acelerar la digitalización y modernización operativa de las MiPyMEs, uno de los principales desafíos que enumeraron.

Diputados y SHCP instalan mesas de trabajo para fortalecer apoyo a MiPyMEs (28/11/2025). Foto: X (@anamferraez)
Diputados y SHCP instalan mesas de trabajo para fortalecer apoyo a MiPyMEs (28/11/2025). Foto: X (@anamferraez)

También plantearan como lograr la simplificación de trámites para reducir costos y tiempos administrativos; garantizar inclusión financiera en regiones con menor desarrollo; así como impulsar competencias técnicas alineadas con las nuevas necesidades industriales.

La diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, reunió a autoridades federales, académicos, representantes empresariales y a la banca de desarrollo para construir acuerdos que beneficien directamente a las PyMEs del país.

En el evento, se destacó la relevancia nacional de este sector productivo, ya que las MiPyMEs representan el 99.8% de las unidades económicas del país, con más de 4.7 millones de empresas que generan 27 millones de .

“Detrás de estas cifras hay historias de vida y proyectos que sostienen a México con esfuerzo y resiliencia. El compromiso de la Cuarta Transformación es asegurar que ninguna MiPyME quede atrás por falta de financiamiento, desigualdad estructural o ausencia de apoyo público”, afirmó Quiroz Gallegos.

La mesa de trabajo se organizó en torno a cinco ejes estratégicos, siendo estos: Política industrial y cadenas de valor estratégicas; Instrumentos fiscales y financieros para PyMEs; Educación dual y formación técnica especializada; Digitalización y simplificación administrativa; así como la mesa denominada “propuestas académicas para el diseño de políticas públicas”.

Durante las intervenciones, autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Banca de Desarrollo presentaron avances de programas clave orientados a fortalecer el financiamiento inclusivo, la modernización operativa y la innovación empresarial.

También estuvieron presentes los diputados Antonio Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Sergio Mayer, Sandra Patricia Palacios, Petra Romero Gómez, Carmen Patricia Armendáriz, Pedro Haces y Olga Leticia Chávez.

