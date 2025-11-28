La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que Grupo México debe cumplir a las comunidades con la limpieza del Río Sonora.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entregó a Canadá una lista de las empresas incumplidas, en el marco de la defensa del territorio y que se cumplan con las disposiciones de los estudios de impacto ambiental y la remediación.

“Hemos estado muy insistentes con Grupo México para que se cumpla lo original, que le prometieron a las comunidades para la limpieza del río Sonora y todo lo que tiene que ver con la salud de los habitantes”, dijo la Mandataria federal.

“Esperemos que realmente se cumpla con el pueblo de Sonora, entonces estamos trabajando en ello también”, añadió.

