La diputada María Teresa Ealy Díaz encabezó la instalación del Grupo de Amistad México–República Eslovaca en la Cámara de Diputados, un nuevo mecanismo de cooperación bilateral que además presidirá.

Junto a el Excelentísimo Señor Milan Cigaň, Embajador de la República Eslovaca en México, así como legisladores, la diputada Ealy Díaz destacó que este encuentro representa mucho más que un acto protocolario: “Este es un momento en el que dos naciones deciden mirarse de frente, reconocerse en sus valores y comprometerse con una agenda de futuro basada en el diálogo y la cooperación".

“Hoy, México y Eslovaquia enviamos un mensaje claro, las naciones que apuestan por el entendimiento siempre estarán un paso adelante de aquellas que se repliegan al aislamiento”, expresó la diputada al tiempo que resaltó que ambas naciones comparten valores fundamentales como la libertad, la identidad cultural y la solidaridad.

Ealy Díaz agregó que el trabajo del Grupo se sustentará en cuatro ejes estratégicos que reflejan la visión compartida entre ambas naciones:

La igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres

La justicia social y justicia ambiental

La innovación, la ciencia y el desarrollo económico

El fortalecimiento del intercambio cultural, pilares que permitirán avanzar hacia una agenda bilateral sólida, medible y orientada a resultados concretos

Por su parte, el embajador Milan Cigaň destacó la importancia del inicio formal de este Grupo de Amistad y reconoció el liderazgo de la diputada Ealy Díaz así como el peso de México como aliado europeo: “Quisiera agradecer a la actual presidenta del Grupo de Amistad, la diputada María Teresa, ahora mi amiga, por sus esfuerzos para renovar el diálogo y por su interés en cooperar en actividades comunes”.

Como parte de la ceremonia, la diputada entregó un obsequio oficial al embajador Cigaň, símbolo de la voluntad política que acompaña la instalación de este Grupo de Amistad.

