El diputado del PAN, Ector Jaime Ramírez Barba, protagonizó un desencuentro con el Presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella, y con el secretario técnico de dicho órgano legislativo.

Lo anterior, durante la discusión de la reforma a la Ley de Salud por la que se busca la prohibición total de los vapeadores en México.

Al inicio del debate, Zenteno Santaella anunció una propuesta para establecer que la discusión del dictamen se llevara a cabo de manera conjunta en lo general y en lo particular, mientras que las reservas presentadas se irían a mesa directiva para su discusión en el pleno.

Enseguida, Ramírez Barba solicitó una moción de orden y denunció que el procedimiento de discusión era incorrecto, sin embargo, se procedió a la votación sin escuchar su moción.

“Presidente, Presidente, es ilegal lo que está haciendo Presidente, le estoy pidiendo moción de orden y no ha contestado Presidente, tenga decencia, sea decente Presidente”, dijo el legislador panista.

“Ya le di la moción”, respondió el presidente de la Comisión de salud, por lo que Éctor Jaime reviró con tono elevado: “¿No es cierto, ni siquiera ha escuchado, a ver dígame de qué artículo hablé? Dice el artículo 189, y lo voy a leer”.

“No levante la voz, compañero”, se le dijo.

“Usted no me va a decir cómo la levanto yo, artículo 189 habla de la discusión de las comisiones, nos está quitando el derecho que nos corresponde”, respondió.

Zenteno Santaella dijo que la moción se trató de una “interpretación”, por lo que siguió con la sesión y sentenció: “Haga valer jurídicamente lo que le convenga, compañero”.

Por lo anterior, Ramírez Barba se puso de pie y se acercó al secretario técnico para recriminar por la orden aprobada.

El secretario le dijo que él solo sigue instrucciones: “¿Quién te dio instrucciones’”, cuestionó el panista, al tiempo que azotó el dictamen en el escritorio.

“No, eso es porril, está alterando el orden en esta sesión, le pido que se comporte a la altura de esta sesión, no demuestre su incapacidad de decencia, yo le pido que ponga orden a su actitud y que permita que la compañera en el uso de la palabra termine su intervención”, dijo el presidente Pedro Zenteno.

Tras el altercado, el diputado albiazul abandonó la sesión.

