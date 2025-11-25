Más Información

“La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea”, aseveró el senador por Morena, en relación a la viuda de .

En su videochat se lanzó ahora contra , quien asumió el cargo de alcaldesa de Uruapan luego de que el pasado 1 de noviembre, Manzo fue asesinado por un sicario en la celebración de Día de Muertos.

El expresidente del Senado, dijo que Grecia Quiroz tendrá todo el apoyo de los partidos de oposición debido a que requieren “figuras fascistas” para legitimar a la derecha.

“Fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene”, apuntó.

Cabe destacar que las declaraciones de Fernández Noroña se dan luego de que la alcaldesa ha señalado que se debe investigar a los morenistas, el senador Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, , dijo que no comentará nada al respecto. “Yo lo que digo es que el día de hoy tenemos que conmemorar la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres”.

“Yo no comentaría nada al respecto”, dijo al insistirle sobre la gravedad de las declaraciones de Fernández Noroña.

