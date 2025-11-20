El legislador Gerardo Fernández Noroña acudió a la Antigua Sede del Senado, Casona de Xicoténcatl, recinto donde están exhibidos los retratos de quienes han presidido la Cámara de Senadores y donde próximamente se incluirá su pintura.

“No es un acto de vanidad. Aquí va a estar mi retrato. Ya debería estar ahí porque pospusimos su develación por sensibilidad, por toda la tragedia que hubo con la fuerza de la naturaleza. Y andan haciendo intriga con el tema”, acusó.

En su recorrido en el salón “Luis Donaldo Colosio”, Fernández Noroña mostró los cuadros de políticos como el panista Santiago Creel, el finado Miguel Barbosa y “los hampones” Gil Zuarth y Diego Fernández de Cevallos.

El morenista resaltó que también está retratado Martí Batres, quien fue “el primer presidente del Senado, en 2018, de nuestro movimiento, cuando ganó el compañero López Obrador”.

Más recientemente, destacó a Olga Sánchez Cordero y al actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, así como a Ana Lilia Rivera, última presidenta del Senado del periodo 2018-2024.

Gerardo Fernández Noroña también visitó el salón de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde explicó que “no había retratos de los presidentes de la Jucopo”.

“Con Ricardo Monreal se mandaron a hacer todos estos retratos de los presidentes de la Junta de Coordinación Política, que en algunos casos coincide con quienes presidieron la Mesa Directiva” como Creel y los “hampones” de Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández.

Dichos retratos, compartió, tuvieron un costo de 17 mil pesos y fueron elaborados por la artista plástica Aurora Argüelles. “Ahora valen 27 mil, ¿eso lo decido yo? Eso lo decide la artista”, subrayó.

“¿Tengo derecho a estar ahí? Absolutamente. ¿Es un acto de vanidad? No, es un acto institucional, histórico. Ahí quedará para quienes hemos tenido el privilegio de presidir la Mesa Directiva. Laura Itzel Casillo también estará ahí”, adelantó.

“Son una pandilla de intrigantes esos de la derecha”, concluyó su recorrido.

En redes sociales, publicó “para el anecdotario” que las pinturas de los expresidentes del Senado, Ernesto Cordero del PAN y Pablo Escudero del PVEM, costaron 77 mil 777 pesos hace diez años.

“La de Raúl Cervantes no costó nada, pues no se hizo, porque el senador no lo quiso. Pero su lugar está ahí, con su nombre”, compartió.

Retratos de Pablo Escudero, Raúl Cervantes y Ernesto Cordero en la Antigua Sede del Senado, Casona de Xicoténcatl. Foto: Especial

em