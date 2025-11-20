Más Información
En el marco de las vacaciones de invierno, la embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos a viajar con inteligencia y mantenerse informados sobre las situaciones que acontecen en el país.
En su alertamiento, la embajada estadounidense advirtió por la delincuencia: " Los delitos, incluidos los violentos, pueden ocurrir en cualquier lugar de México, incluso en destinos turísticos populares y zonas con alta concentración de expatriados".
"Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en los destinos turísticos populares de invierno, como San Carlos, Puerto Peñasco, Los Cabos y Mazatlán, entre otros, especialmente después del anochecer", destacó.
Añadió que la posesión y el consumo de drogas, incluida la marihuana medicinal, son ilegales en México y pueden conllevar largas penas de cárcel.
"Los cárteles mexicanos, las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas mantienen una violenta lucha por el control de las rutas del narcotráfico. Los ciudadanos estadounidenses no deben transportar paquetes a través de la frontera para estas organizaciones", señaló la embajada.
Indicó que introducir armas de fuego o municiones a México sin los permisos correspondientes es un delito grave que puede conllevar una larga pena de prisión.
También pidió revisar sus vehículos antes de cruzar la frontera por carretera y asegurarse que todas sus pertenencias cumplan con la legislación mexicana.
Exhortó a conocer las costumbres y leyes de México.
