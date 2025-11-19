La embajada de Estados Unidos en México recalcó que la administración de Donald Trump trabaja con el gobierno mexicano con el tráfico de armas y de drogas.

En un espacio de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson calmó los ánimos de usuarios de X que se expresaron con malas palabras.

"Lastima que no vea el trasiego de armas y droga en la frontera, o se hacen pendejos?", comentó un usuario de la red social.

Lee también SRE y UNAM analizan relación México-EU; expertos observan a un Donald Trump 2.0

Tráfico de drogas a EU. Foto: Archivo

"¡Hey! Sin malas palabras amigo. Si trabajamos en conjunto con el Gobierno de México para combatir el tráfico ilegal", contestó la representación diplomática estadounidense.

"¿Porque no detienen el tráfico de armas desde su país a MX?", le cuestionaron.

"Siempre trabajamos en conjunto con el gobierno mexicano para combatirlo", contestó.

Lee también “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice Trump

Embajada de EU destaca regreso de "Brother Wang"

En otra publicación, destacó que el narcotraficante Zhi Dong Zhang “Brother Wang” fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y lavado de dinero en Nueva York y Georgia.

Indicó que de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "Brother Wang" está señalado de dirigir una empresa global que inundó a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, y de lavar millones en ganancias del narcotráfico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv