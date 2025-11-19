Zhi Dong Zhang, “Brother Wang", compareció ante el juez magistrado federal Clay H. Kaminsky del Distrito Este de Nueva York en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York; encara cargos internacionales por narcóticos y lavado de dinero en Nueva York y Georgia.

Zhi Dong Zhang, también conocido como "Hermano Wang" entre otros alias, se declaró inocente durante su lectura de cargos. Su abogado declinó hacer comentarios tras la comparecencia.

Presuntamente realizaba acciones a nombre del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. De ser declarado culpable, el acusado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

Se le acusa de "conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para la posesión y distribución de cocaína y metanfetamina, y delitos de lavado de dinero".

Además, se le imputa "por dirigir una organización global que introdujo enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina en nuestras comunidades y blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico”, declaró el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, Todd W. Blanche.

"El acusado es el líder de una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más prolíficas del mundo, quien, junto con sus cómplices, importó miles de kilogramos de narcóticos, incluyendo cocaína y metanfetamina, a Estados Unidos y otros países”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York. “Las acusaciones que enfrenta en el Distrito Este de Nueva York y en el Distrito Norte de Georgia lo responsabilizarán por el grave daño que ha causado”.

“La red transnacional de Zhang era presuntamente compleja, bien coordinada y contaba con amplios recursos financieros”, declaró el fiscal federal Theodore S. Hertzberg del Distrito Norte de Georgia. “Sin embargo, gracias a la excelente labor de las fuerzas del orden y a la valiosa cooperación de nuestros socios internacionales, se ha desarticulado la red de narcotráfico de Zhang. Ya sea que los responsables se encuentren aquí o escondidos en el extranjero, mi oficina seguirá persiguiendo con firmeza a todo aquel que trafique con estupefacientes ilegales en el Distrito Norte de Georgia y a través de él”.

“Las presuntas acciones del acusado en nombre del Cártel de Sinaloa y el CJNG han fortalecido las operaciones de organizaciones criminales transnacionales responsables de sembrar la muerte en casi todas sus formas, alimentando una epidemia de sobredosis, propagando la violencia y desestabilizando comunidades en Estados Unidos y otros países. Año tras año, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la HSI de Nueva York continuará una campaña implacable contra quienes empoderan a los cárteles para que siembren destrucción y muerte por avaricia, asegurando que ningún rincón de su imperio criminal escape a la justicia”, indicó el agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El Departamento de Justicia también expresó su agradecimiento a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, a HSI Ciudad de México, a HSI Valle del Río Grande y al gobierno de México.

Según la acusación en Georgia, "Zhang presuntamente lideraba una extensa organización de narcotráfico y lavado de dinero que comenzó a operar en México al menos desde 2016. Se alega que Zhang utilizó una amplia red de coordinadores y correos para transportar cocaína y fentanilo a diversos destinos en Estados Unidos. En enero y febrero de 2022, Zhang negoció y coordinó personalmente la entrega de 11 kilogramos de cocaína y un kilogramo de fentanilo a Atlanta para su distribución.

"Una vez distribuida la cocaína y el fentanilo, Zhang presuntamente supervisaba el uso de casas de seguridad en Georgia y California para recoger las ganancias del narcotráfico, que luego se depositaban en cuentas bancarias. El lavado de dinero fue masivo e involucró a 150 empresas, 170 cuentas bancarias y aproximadamente 20 millones de dólares procedentes del narcotráfico".

“Brother Wang" fue arrestado en México a raíz de una orden de arresto emitida por México en base a solicitudes de extradición del Distrito Este de Nueva York y del Distrito Norte de Georgia, y fue devuelto a Estados Unidos el 23 de octubre. Se ordenó su detención preventiva. El 24 de octubre, el acusado compareció inicialmente ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, donde se le imputaron cargos por esta acusación formal y por la acusación formal presentada en el Distrito Norte de Georgia.

