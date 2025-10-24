Zhi Dong Zhang, el ciudadano chino proveedor de fentanilo para los cárteles De Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, que se le fugó a la Guardia Nacional y luego fue recapturado en Cuba, fue entregado ayer a Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que la entrega se realizó derivada de gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo encabezado por el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de una red social, agradeció al gobierno de Cuba por lo que consideró “su valiosa colaboración”. García Harfuch recordó que Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, se fugó del arresto domiciliario al que estaba sujeto en su casa de la Ciudad de México, mientras se definía su proceso de extradición a Estados Unidos.

Por ello, señaló, se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales.

“El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, como resultado de las gestiones realizadas por la @FGRMexico , en un operativo encabezado por @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ @SSPCMexico, CNI y @SRE_mx Agradecemos a @PresidenciaCuba por su valiosa colaboración”, indicó.

Destacó que el 30 de octubre de 2024 fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong Zhang, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia.

El ciudadano chino es señalado de ser intermediario clave en el abastecimiento de precursores químicos para dichos cárteles.

Además, autoridades federales lo señalan de operar de manera ilícita más de 120 millones de dólares por tráfico de droga a Estados Unidos, América Latina, China y Japón.

Cabe recordar que en su momento la fuga de Brother Wang provocó la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien reclamó la decisión del juez de otorgarle ese beneficio a un criminal del nivel de Zhi Dong.

“¿Cómo es posible? Inclusive se estuvo buscando por parte de la fiscalía al Consejo de la Judicatura por la importancia de que esta persona estuviera detenida y el juez le da esta liberación”, cuestionó Sheinbaum en su conferencia matutina del 14 de julio.