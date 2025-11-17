Más Información

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

El presidente estadounidense, , no descartó este lunes lanzar ataques en México, con tal de detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Durante un evento en la , un periodista le preguntó si considera la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense en México para combatir el tráfico de drogas, Trump respondió: “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”. Luego, añadió: “Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

El mandatario estadounidense dijo que “vi lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Tienen algunos problemas graves allí”. Aseguró que “si tenemos que hacer allí lo que hemos hecho en el agua… Ya casi no hay drogas proviniendo por vía marítima”.

Lee también

Aludió así a los ataques que su gobierno ha lanzado contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico, y que han dejado casi un centenar de muertos.

Las declaraciones contrastan con las que, el pasado 14 de noviembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, hiciera, al destacar la relación actual de Estados Unidos con México.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, dijo Rubio.

Pero Trump defendió el éxito que han tenido las operaciones contra las embarcaciones. “Por cada bote que destruimos, salvamos 25 mil vidas estadounidenses”, dijo, y aludió a la “destrucción de familias” que causan las drogas.

El mandatario destacó que “nadie está llegando por nuestra frontera sur, pero sabemos cómo llegan allí, cómo traen las drogas, el fentanilo, la cocaína”.

Lee también

Trump acusó que en Colombia tiene fábricas donde se produce cocaína. “¿Qué si golpearía esas fábricas? Me sentiría orgulloso de hacerlo, personalmente. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero me sentiría orgulloso, porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo”.

El presidente se negó a decir si buscaría el permiso de México para lanzar un ataque. “No respondería esa pregunta. He hablado con México. Conocen mi postura. Estamos perdiendo cientos de miles de personas debido a las drogas”.

Aseveró que “conocemos cada ruta. Conocemos la dirección de todos los capos de la droga”, aunque acotó que “probablemente” buscaría la aprobación del Congreso para una operación terrestre. Tras insistir en que miles de personas mueren por las drogas y que "la mayoría vienen de México", Trump concluyó: “Déjenme ponerlo de esta manera: No estoy contento con México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Licencia permanente: ¿Cuándo termina el trámite? ¿Qué hacer si ya no hay citas? Checa estas opciones. Foto: Adobe

¿Sin cita para la licencia permanente? Esto debes hacer antes de que cierre el trámite

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos