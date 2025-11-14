El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca reuniones sobre Venezuela con altos cargos del Pentágono, en las que se debatieron una "variedad de opciones" sobre posibles acciones militares, según una exclusiva del Washington Post.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, acudieron por segundo día consecutivo, mientras que un alto funcionario de la Administración explicó que el mandatario recibió "una serie de opciones" y mantiene una “ambigüedad estratégica” sobre sus futuras acciones.

La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar "Lanza del Sur" en el continente, con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos u operaciones específicas.

Fuentes consultadas por el diario afirman que algunas fuerzas estadounidenses desplazadas en la región “se preparaban para posibles órdenes de ataque".

Otro funcionario citado aseguró que Washington está "muy al tanto de lo que sucede en Venezuela, de las conversaciones entre allegados de Maduro y los altos mandos de su régimen", y advirtió que el presidente venezolano "está muy asustado y con razón", dada la gama de opciones "perjudiciales" que tiene Trump sobre la mesa.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia militar en el sur del Caribe, bajo la premisa de una misión antidrogas. Se han desplegado alrededor de 10 mil soldados, según fuente oficiales.

