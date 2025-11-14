Más Información

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

Sheinbaum va por revisión del Sistema Nacional Anticorrupción; “no está funcionando a plenitud”, reconoce

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

Salinas Pliego deberá pagar 48 mil mdp al SAT

Activan doble alerta por bajas temperaturas en 9 alcaldías de la CDMX

El presidente estadounidense, , mantuvo este viernes en la Casa Blanca reuniones sobre con altos cargos del Pentágono, en las que se debatieron una "variedad de opciones" sobre posibles acciones militares, según una exclusiva del Washington Post.

El secretario de Defensa, , y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, acudieron por segundo día consecutivo, mientras que un alto funcionario de la Administración explicó que el mandatario recibió "una serie de opciones" y mantiene una “ambigüedad estratégica” sobre sus futuras acciones.

La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar "Lanza del Sur" en el continente, con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos u operaciones específicas.

Fuentes consultadas por el diario afirman que algunas fuerzas estadounidenses desplazadas en la región “se preparaban para posibles órdenes de ataque".

Otro funcionario citado aseguró que Washington está "muy al tanto de lo que sucede en Venezuela, de las conversaciones entre allegados de Maduro y los altos mandos de su régimen", y advirtió que el presidente venezolano "está muy asustado y con razón", dada la gama de opciones "perjudiciales" que tiene Trump sobre la mesa.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia militar en el sur del Caribe, bajo la premisa de una misión antidrogas. Se han desplegado alrededor de 10 mil soldados, según fuente oficiales.

