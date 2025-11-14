Más Información
Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias
A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto
Sheinbaum va por revisión del Sistema Nacional Anticorrupción; “no está funcionando a plenitud”, reconoce
EU divulga las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el Atlántico; la misión elimina "narcoterroristas", asegura
Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México
"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF
Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, instó a Donald Trump, mandatario estadounidense, a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable”.
El jueves CNN le preguntó su mensaje al pueblo de EU y respondió: "Basta de guerras interminables, basta de guerras injustas, basta de Libia, basta de Afganistán". En un mensaje a Trump dijo: ": Mi mensaje es sí, paz. Sí, paz".
Maduro dio las declaraciones el jueves por la noche mientras se abría paso entre la multitud para llegar a un mitin a favor del gobierno.
Lee también Maduro ordena crear comandos de defensa en caso de "lucha armada" ante despliegue de EU
Horas después del discurso del líder venezolano, Hegseth buscó aumentar aún más la presión sobre él, anunciando lo que denominó Operación Lanza del Sur.
"El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y lo protegeremos", posteó Hegseth. Afirmó que la misión del Comando Sur defendería "nuestra patria" y la protegería de "las drogas que están matando a nuestra gente".
EU divulga las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el Atlántico; la misión elimina "narcoterroristas", asegura
sg
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]