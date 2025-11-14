Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, instó a Donald Trump, mandatario estadounidense, a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable”.

El jueves CNN le preguntó su mensaje al pueblo de EU y respondió: "Basta de guerras interminables, basta de guerras injustas, basta de Libia, basta de Afganistán". En un mensaje a Trump dijo: ": Mi mensaje es sí, paz. Sí, paz".

Maduro dio las declaraciones el jueves por la noche mientras se abría paso entre la multitud para llegar a un mitin a favor del gobierno.

CNN: What is your message to the people of the United States?



Maduro: No more endless wars, no more unjust wars, no more Libya, no more Afghanistan.



CNN: Do you have a message for President Trump?



Maduro: My message is yes, peace. Yes, peace. pic.twitter.com/GpuRU2hqSG — Acyn (@Acyn) November 14, 2025

Horas después del discurso del líder venezolano, Hegseth buscó aumentar aún más la presión sobre él, anunciando lo que denominó Operación Lanza del Sur.

"El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y lo protegeremos", posteó Hegseth. Afirmó que la misión del Comando Sur defendería "nuestra patria" y la protegería de "las drogas que están matando a nuestra gente".

