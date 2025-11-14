EU divulga las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el Atlántico; la misión elimina "narcoterroristas", asegura

Estados Unidos divulgó las primeras imágenes del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52, aviones de guerra y la flota de buques que lo escoltan.

El Comando Sur de Estados Unidos publicó las imágenes en X, con el mensaje: " Océano Atlántico occidental, en la región #SOUTHCOM , el Grupo de Ataque de Portaaviones Doce despliega una presencia con propósito: disuadir redes ilícitas, desarticular amenazas transnacionales, salvaguardar el Caribe y defender la patria. @CVN78_GRFord".

Estados Unidos anunció este jueves una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico, bajo el nombre Operación Lanza del Sur, tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

U.S. Southern Command a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Lee también Hegseth anuncia Operación "Lanza del Sur" para "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio"

"Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente", anunció en la red X el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos - y lo protegeremos", indicó.

El comunicado no da más detalles de esta nueva fase, pero los expertos en Washington destacan que el portaaviones, acompañado por su flotilla de navíos escolta, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg