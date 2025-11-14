Más Información

Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

EU divulga las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el Atlántico; la misión elimina "narcoterroristas", asegura

México elimina a Argentina y clasifica a octavos de final del Mundial Sub-17

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

Sheinbaum promueve los “frijoles Bienestar”; invita a la Feria Nacional del Frijol

Salinas Pliego deberá pagar 48 mil mdp al SAT

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF

Avanza el frente frío 14; hoy se esperan lluvias intensas y vientos fuertes en al menos 20 estados

Alistan audiencia inicial de detenidos por caso del sacerdote Ernesto Baltazar; podrían pasar 50 años en prisión

divulgó las primeras imágenes del en el Atlántico junto a un bombardero B-52, aviones de guerra y la flota de buques que lo escoltan.

El de Estados Unidos publicó las imágenes en X, con el mensaje: " Océano Atlántico occidental, en la región #SOUTHCOM , el Grupo de Ataque de Portaaviones Doce despliega una presencia con propósito: disuadir redes ilícitas, desarticular amenazas transnacionales, salvaguardar el Caribe y defender la patria. @CVN78_GRFord".

Estados Unidos anunció este jueves una nueva fase de su ofensiva militar contra el narcotráfico, bajo el nombre Operación Lanza del Sur, tras la llegada al Caribe del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

U.S. Southern Command a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

"Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente", anunció en la red X el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos - y lo protegeremos", indicó.

El comunicado no da más detalles de esta nueva fase, pero los expertos en Washington destacan que el portaaviones, acompañado por su flotilla de navíos escolta, amplía considerablemente las alternativas militares de Estados Unidos en la región.

