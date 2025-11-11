Más Información

Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

Instalarán mañana comisión para reordenar el ambulantaje en el Centro Histórico de la CDMX

Balean a chofer en la México-Pachuca; logró llegar herido hasta Indios Verdes para pedir ayuda

Es el portaaviones más grande del mundo y ahora, Estados Unidos lo ha incoporado a la guerra contra el . Se trata del , que se suma a las embarcaciones desplegadas en el Caribe. ¿Cómo es este portaaviones?

Se trata del mayor y más avanzado de los 11 portaaviones de Estados Unidos.

Es, también, el de mayor tamaño, con un desplazamiento de más de 100 mil , no sólo de Estados Unidos, sino del mundo. Fue diseñado para lanzar y recuperar aviones con mayor frecuencia y apoyar operaciones conjuntas con sus cerca de cinco mil a bordo.

“El USS Gerald R. Ford es el buque insignia de la clase Ford de portaaviones, la primera nueva clase en más de 40 años”, señala la página oficial de la Armada de .

“Es la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones desarrolladas en el mar”, agrega.

Este gigante del mar entró en servicio en 2017 e incluye un reactor nuclear, puede albergar más de 75 , incluyendo cazas como los jets F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye, que puede actuar como sistema de alerta temprana.

El portaaviones USS Gerald Ford. FOTO: LA NACIÓN/GDA
El portaaviones USS Gerald Ford. FOTO: LA NACIÓN/GDA

La nave cuenta con un arsenal de misiles como el Evolved Sea Sparrow Missile, un misil tierra-aire de medio alcance utilizado para contrarrestar y aviones. También tiene sofisticados radares que pueden ayudar a controlar el y la navegación.

Con su nombre, el Gerald R. Ford rinde homenaje al 38º presidente de Estados Unidos y a su trayectoria de servicio en la Armada y en el gobierno. Durante la , Ford alcanzó el rango de teniente comandante de la Armada. Fue presidente del país entre 1974 y 1977.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca y el Caribe.

"Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

El grupo de reforzará las fuerzas conjuntas que ya se encuentran en la zona de responsabilidad, incluido el Grupo Anfibio de Iwo Jima y la unidad expedicionaria de marines embarcada, en la lucha contra las redes criminales.

