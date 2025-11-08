Más Información

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

Uriel Rivera es vinculado a proceso por el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum

Uriel Rivera es vinculado a proceso por el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

"Hay de dos, volver a la corrupción o seguir avanzando con la 4T", dice Sheinbaum; encabeza entrega de escrituras en Tepic

"Hay de dos, volver a la corrupción o seguir avanzando con la 4T", dice Sheinbaum; encabeza entrega de escrituras en Tepic

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Beijing.- dio una nueva muestra este viernes de la modernización de su fuerza naval al anunciar la entrada en servicio de su tercer portaaviones, el Fujian, equipado con tecnología de la que solo dispone también EU, en pleno aumento de la entre las mayores potencias mundiales.

El Fujian fue incorporado oficialmente a la Armada china este miércoles durante una ceremonia de entrega de bandera en la localidad de Sanya (isla meridional de Hainan) a la que asistió el presidente, , informaron este viernes medios estatales.

El buque toma su nombre de la provincia suroriental homónima situada frente a Taiwán, un territorio para cuya "reunificación" Pekín no ha descartado el uso de la fuerza.

Lee también

Un portaaviones innovador

Se trata del primer portaaviones chino dotado de catapultas electromagnéticas, un sistema que emplea energía eléctrica para impulsar aeronaves desde la cubierta.

El buque fue botado en junio de 2022 en el astillero de Jiangnan (Shanghái) y realizó su primera navegación de pruebas en mayo de 2024 para verificar los sistemas de propulsión y eléctricos.

En septiembre atravesó el estrecho de Taiwán hacia el mar de China Meridional para ensayos y entrenamientos.

Lee también

Se trata del primer portaaviones chino diseñado y construido íntegramente en el país, con un desplazamiento superior a las 80 mil toneladas, dado que los dos previos, el Liaoning y el Shandong, derivan de diseños soviéticos y emplean rampas de despegue en lugar de catapultas.

La nave marca un avance para el Ejército Popular de Liberación (Ejército chino) en su planificación de contar con seis portaaviones para 2035, como parte de su programa de modernización.

El Ejército Popular de Liberación en su 90 aniversario con un desfile militar, el cual se realizó en la base de entrenamiento de Zhuriheen, en Mongolia Interior, en el norte de China. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
El Ejército Popular de Liberación en su 90 aniversario con un desfile militar, el cual se realizó en la base de entrenamiento de Zhuriheen, en Mongolia Interior, en el norte de China. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Defensa "en alta mar"

Analistas citados por el diario Global Times señalaron que la entrada en servicio del Fujian marca el inicio de la "era de la catapulta electromagnética" en la Armada china y la transición de una defensa costera a una "defensa en alta mar".

Lee también

El experto militar Zhang Junshe afirmó que el nuevo sistema permite a los cazas embarcados despegar "con carga completa de combustible y armamento", lo que amplía su radio de combate y su capacidad ofensiva.

Añadió que la eficiencia operativa también se incrementa: el Fujian podría lanzar un caza J-15T cada 90 segundos y alcanzar un máximo de entre 270 y 300 despegues y aterrizajes diarios.

Como referencia, el Shandong efectuó 570 de dichas maniobras en nueve días de ejercicios, según datos citados por el rotativo.

Por su parte, el analista Song Zhongping sostuvo que el Fujian refleja una "iteración tecnológica" y un "salto generacional" al optar por la catapulta electromagnética y que, tras su incorporación, deberá afrontar un periodo de entrenamiento, integración y evaluaciones operativas.

Lee también

Sin embargo, el sistema de catapulta electromagnética se ha visto sujeto a ciertas críticas en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, , ha criticado el sistema como "caro", "poco fiable" y "difícil de reparar", y aboga por volver al impulsado por vapor.

La modernización naval china mantiene la atención de Estados Unidos y de países de la región en un contexto de disputas territoriales en el mar de China Meridional y de tensiones en torno a Taiwán.

Aunque EE. UU. mantiene la flota de portaaviones más numerosa del mundo, Pekín ha superado a su rival en capacidad de producción naval, según datos citados por medios estadounidenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile