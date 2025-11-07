Más Información

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Embajada de Irán rechaza supuesto atentado contra embajadora de Israel en México; "nunca traicionaremos la confianza"

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

El cambio climático ya no es una advertencia, es una realidad: Alicia Bárcena en la COP 30; México busca reducir gases para 2035

Kershenobich reporta 99% en compra de medicamentos por 297 mil mdp; apuesta por producir vacunas y biotecnología

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Dan de alta a Jazlyn Azuleth e Isaí Santiago, los dos menores afectados por explosión de pipa en Iztapalapa: Secretaría de Salud de CDMX

CDMX tendrá plan integral contra el abuso sexual, adelanta Brugada

El presidente de Estados Unidos , exigió este viernes al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el gobierno federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.

"El no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, INMEDIATAMENTE, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses", escribió en su red social, .

