Embajada de Israel agradece inteligencia de México para frenar ataque contra embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Emmanuel Macron es recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Iglesia reprueba amenazas de sacerdote contra gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; "no existe justificación alguna", señala

Sube a 83 el número de fallecidos por inundaciones en México; 16 siguen desaparecidos

Asesinos de Cohen y Carlos Manzo; 4 casos donde la violencia ha rebasado a la juventud de México

No hay recorte presupuestal a las universidades, reitera Sheinbaum; ajustes al IPN y TecNM se lo vamos a reponer, asegura

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

Desacelera inflación en octubre; se ubica en 3.57% a tasa anual

Hallan calcinadas camionetas utilizadas durante ataque donde murieron 3 policías en Huixcolotla, Puebla

Detienen a tres policías por muerte de joven en la alcaldía Venustiano Carranza

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a que , país liderado por su estrecho aliado, Viktor Orbán, siga comprando petróleo y gas de Rusia, a pesar de que ha exigido a los países europeos no hacerlo.

"Lo estamos analizando; a ellos les resulta difícil obtener petróleo y gas de otras zonas", declaró Trump a la prensa al iniciar una reunión con Orbán en la Casa Blanca.

Trump dijo que Hungría "es un gran país, pero no tiene mar, no tiene puertos y por lo tanto tiene un problema difícil" para adquirir combustible de otros lugares.

En ese sentido, el republicano señaló que "Hungría se encuentra en una situación diferente" a la de otros países europeos que, sin citarlos, criticó porque "siguen comprando petróleo y gas a Rusia", a pesar de que Estados Unidos les ha exigido no hacerlo para presionar al Kremlin a poner fin a la .

"Muchos países europeos compran petróleo y gas a Rusia, y lo han estado haciendo durante años, y yo me pregunto: ¿qué sentido tiene esto?", expresó Trump.

Hungría, cuyo gobierno mantiene buenas relaciones también con Moscú, depende mucho de las importaciones de gas y crudo de Rusia, ya que adquiere allí el 85% y el 65%, respectivamente, de lo que consume.

Hungría depende del gas ruso y busca excepciones a las sanciones de EU

Al tomar la palabra, Orbán dijo que la reunión con Trump es para "explicar claramente las consecuencias que tendría para el pueblo y la economía húngara" dejar de adquirir energía de Rusia, pues, agregó, su país "depende de los gasoductos".

"El gasoducto no es una cuestión política ideológica, sino una realidad física, pues no contamos con un puerto propio, tal como les explicó el presidente (Trump)", declaró Orbán.

El primer ministro húngaro había explicado antes de reunirse con Trump que el tema más "grave e importante" del encuentro sería lograr excepciones a las sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas.

Aunque Orbán es un aliado de Trump, el presidente estadounidense había adelantado que no concedería a Hungría un trato de favor en las sanciones impuestas contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.

