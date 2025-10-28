Más Información
México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico
Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice
Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR
Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma
Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice
"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre presunto atentado
Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera
Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán
Berlín. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, quiere que en noviembre se lance el programa para la exportación de armas ucranianas, algo para lo que pidió a su ministro de Defensa, Denis Shmigal, la puesta en marcha de medidas de producción y suministro de drones.
"El programa para el control de la exportación debe lanzarse el próximo mes", señaló Zelensky en un mensaje de su cuenta en Telegram tras reunirse con los miembros del gabinete del gobierno.
"El ministro de Defensa debe asegurar la plena implementación de las tareas para la producción y suministro de drones para el final del año", abundó el jefe de Estado ucraniano, al hacer alusión a Shmigal.
Lee también Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia, anuncia Zelensky
En particular, Zelensky aludió a sistemas como drones de vista en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés), drones interceptores y para ataques en profundidad.
También en dirección del titular de Defensa, Zelensky, dijo que "para el final del año", Ucrania debe "alcanzar la figura de +50% de armas ucranianas en la defensa" del país ante la invasión rusa.
El pasado septiembre, Zelensky informó de que la venta de armas de Ucrania, país que ha desarrollado sus propios sistemas de defensa, en particular drones, que interesan a otras naciones, debía servir para ayudar en la financiación del esfuerzo de guerra ucraniano, en concreto de aquellas armas que más necesitan las Fuerzas Armadas.
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]