Las entregas de armas estadounidenses a Ucrania se reanudaron el miércoles, informaron autoridades, un día después de que la administración Trump levantara su suspensión de la ayuda militar a Kiev en su lucha contra la invasión de Rusia, y los funcionarios esperaban la respuesta del Kremlin a un alto al fuego propuesto de 30 días respaldado por Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que es importante no “adelantarse” a la cuestión de cómo responder al alto el fuego, que fue propuesto por Washington. Informó a los periodistas que Moscú está a la espera de “información detallada” de Estados Unidos y sugirió que Rusia debe recibir eso antes de poder tomar una posición. El Kremlin se ha opuesto anteriormente a todo lo que no sea un fin permanente del conflicto y no ha aceptado ninguna concesión.

El presidente estadounidense Donald Trump quiere poner fin a la guerra de tres años y está presionando al presidente ucraniano Volodimir Zelensky para que entre en negociaciones. La suspensión de la asistencia estadounidense ocurrió días después de que Zelensky y Trump discutieran sobre el conflicto en una tensa reunión en la Casa Blanca. La decisión de la administración de reanudar la ayuda militar después de conversaciones el martes con altos funcionarios ucranianos en Arabia Saudí marcó un cambio drástico en su postura.

Trump manifestó que “ahora depende de Rusia” mientras su administración presiona a Moscú para que acepte el alto el fuego.

“Y, con suerte, podemos obtener un alto el fuego de Rusia”, indicó Trump el miércoles en un intercambio prolongado con periodistas durante una reunión en la Oficina Oval con Micheál Martin, el primer ministro de Irlanda. “Y si lo hacemos, creo que eso sería el 80% del camino para poner fin a esta horrible masacre”.

Además, Trump hizo nuevamente amenazas veladas de imponer nuevas sanciones a Rusia. “Podemos hacerlo, pero espero que no sea necesario”, expresó.

EU buscará “múltiples puntos de contacto” para acuerdo entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien lideró la delegación estadounidense a Arabia Saudí, donde Ucrania consintió la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, indicó que Washington buscará “múltiples puntos de contacto” con Rusia para ver si el presidente Vladímir Putin está listo para negociar un fin a la guerra. Se negó a dar detalles o a decir qué pasos podrían tomarse si Putin se niega a participar.

Estados Unidos espera que Rusia detenga los ataques a Ucrania en los próximos días como primer paso, expresó Rubio en una parada de reabastecimiento el miércoles en Shannon, Irlanda, en su camino a conversaciones en Canadá con otros países del Grupo de los Siete.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Fox News que el asesor de seguridad nacional Mike Waltz habló el miércoles con su homólogo ruso.

También confirmó que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú para conversaciones con funcionarios rusos. No dijo con quién planeaba reunirse Witkoff. Una persona familiarizada con el asunto afirmó Witkoff podría se reunirá con Putin más tarde esta semana. La persona no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Ucrania dice que el alto al fuego daría tiempo para planificar el fin de la guerra. Zelensky expresó que la pausa de 30 días permitiría a las partes “preparar completamente un plan paso a paso para poner fin a la guerra, incluyendo garantías de seguridad para Ucrania”.

Las cuestiones técnicas sobre cómo monitorear efectivamente una tregua a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas), donde los drones pequeños pero mortales son comunes, son “muy importantes”, dijo Zelensky a los periodistas el miércoles en Kiev.

EU reanuda entrega de armas a Ucrania mediante centro logístico polaco

Las entregas de armas a Ucrania ya se han reanudado a través de un centro logístico polaco, anunciaron el miércoles los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Polonia. Las entregas pasan por un centro de la OTAN y de Estados Unidos en la ciudad polaca de Rzeszow, que se ha utilizado para transportar armas occidentales a la vecina Ucrania, a unos 70 kilómetros (45 millas) de distancia.

La ayuda militar estadounidense es vital para el ejército ucraniano, que está corto de personal y fatigado, y que está teniendo dificultades para mantener a raya a la mayor fuerza militar de Rusia. Para Rusia, la ayuda estadounidense representa potencialmente más dificultades para lograr sus objetivos de guerra, y podría hacer que los esfuerzos de paz de Washington sean más difíciles de vender en Moscú.

El gobierno de Estados Unidos también ha restaurado el acceso de Ucrania a imágenes satelitales comerciales no clasificadas proporcionadas por Maxar Technologies a través de un programa que Washington gestiona, reveló el portavoz de Maxar, Tomi Maxted, a The Associated Press. Las imágenes ayudan a Ucrania a planificar ataques, evaluar su éxito y monitorear los movimientos rusos.

Entretanto, los funcionarios reconocieron el miércoles que Kiev ya no tiene ninguno de los misiles de largo alcance del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, o ATACMS.

Según un funcionario estadounidense y un legislador ucraniano del comité de defensa del país, Ucrania se ha quedado sin los ATACMS. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para proporcionar detalles sobre las armas militares.

El funcionario estadounidense afirmó que Estados Unidos proporcionó menos de 40 de esos misiles en total y que Ucrania se quedó sin ellos a finales de enero. Los altos líderes de defensa de Estados Unidos, incluido el anterior jefe del Pentágono, Lloyd Austin, habían dejado claro que solo se entregarían un número limitado de los ATACMS y que Estados Unidos y los aliados de la OTAN consideraban que otras armas eran más valiosas en la lucha.

Entretanto aumentaban los esfuerzos rusos para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, dijeron soldados ucranianos a AP. Los combates se han intensificado a medida que las conversaciones de alto al fuego llegan a un punto crítico, con Moscú decidido a recuperar su territorio y Kiev decidido a mantenerlo como una moneda de cambio en cualquier negociación.

Las fuerzas ucranianas realizaron una audaz incursión en la región rusa el pasado agosto, en la primera ocupación extranjera de territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Han mantenido su posición a pesar de la intensa presión de decenas de miles de tropas rusas y norcoreanas.

Los recientes combates se han centrado, según informes, en la ciudad de Sudzha, que es un importante centro de suministro y base operativa ucraniana. Los soldados ucranianos aseguraron que la situación es dinámica y que los combates continúan en y alrededor de la ciudad, pero tres de ellos admitieron que las fuerzas rusas estaban avanzando.

Las agencias de noticias estatales rusas RIA Novosti y Tass informaron el miércoles que el ejército ruso ha entrado en Sudzha. No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones de ninguna de las partes.

Dentro de Ucrania, los misiles balísticos rusos mataron al menos a cinco civiles, informaron funcionarios el miércoles.

Legisladores de Rusia expresan desconfianza por alto al fuego

Los legisladores rusos señalaron su desconfianza sobre la perspectiva de un alto el fuego.

“Rusia está avanzando (en el campo de batalla), así que será diferente con Rusia”, señaló el senador ruso senior Konstantin Kosachev en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

“Cualquier acuerdo (con la comprensión de la necesidad de compromiso) debe ser en nuestros términos, no en los estadounidenses”, escribió Kosachev.

El legislador Mikhail Sheremet declaró a la agencia de noticias estatal Tass que Rusia “no está interesada en continuar” la guerra, pero al mismo tiempo Moscú “no tolerará ser engañada”.

El resultado de las conversaciones en Arabia Saudí “coloca la responsabilidad en Washington para persuadir a Moscú de aceptar e implementar el alto el fuego”, estimó John Hardie, analista de defensa y director adjunto del programa de Rusia en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un instituto de investigación con sede en Washington.

“Moscú se presentará como cooperativo, pero puede presionar por un acuerdo sobre principios básicos para un acuerdo de paz final antes de aceptar un alto el fuego”, explicó.

“Rusia también puede insistir en prohibir la ayuda militar occidental a Ucrania durante el alto al fuego y en que Ucrania celebre elecciones antes de un acuerdo de paz a largo plazo”.

El servicio de inteligencia exterior de Rusia, conocido como SVR, informó el miércoles que el jefe del servicio, Sergei Naryshkin, habló por teléfono el martes con el director de la CIA, John Ratcliffe.

Los dos discutieron la cooperación “en áreas de interés común y la resolución de situaciones de crisis”, según un comunicado del SVR.

