La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil consolidó la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmar la pena de 27 años de cárcel por golpismo dictada en septiembre pasado.
ViveUSA
