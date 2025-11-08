Más Información

"Hay de dos, volver a la corrupción o seguir avanzando con la 4T", dice Sheinbaum; encabeza entrega de escrituras en Tepic

¿Viajas a EU? Checa si la reducción de vuelos en ese país afecta a aerolíneas mexicanas

"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

¿Trump Stadium? Sería "hermoso" que el nuevo estadio de los Commanders lleve el nombre del mandatario: Casa Blanca

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

West Palm Beach.- La Casa Blanca afirmó que sería "hermoso" nombrar el nuevo estadio del equipo de la NFL de Washington en honor al presidente Donald Trump, tras un informe de ESPN que indica que un intermediario ha comunicado al grupo propietario de los Commanders que él desea que lleve su nombre.

Trump podría transmitir el mensaje en persona el domingo, cuando se espera que asista al partido de los Commanders contra los Lions de Detroit en el Northwest Stadium en Landover, Maryland. Se tiene previsto honrar a los veteranos estadounidenses durante el medio tiempo.

“Seguramente sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio”, señaló Karoline Leavitt, secretaria de prensa del presidente republicano.

Un portavoz de los Commanders de Washington dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que el equipo no tenía comentarios sobre el informe. La oficina de la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, declinó hacer comentarios.

Según un acuerdo anunciado en abril entre el equipo y el Distrito de Columbia, el equipo regresará a la capital del país en un nuevo estadio que se espera cueste casi 4 mil millones de dólares. Se construirá en el sitio del Estadio RFK, donde el equipo jugó durante más de tres décadas cuando ganó tres Super Bowls en los años 80 y 90.

Commanders de Washington. FOTO: AFP
El presidente demócrata Joe Biden firmó una ley a finales del año pasado para transferir terrenos, que incluían ese antiguo estadio, del gobierno federal a la ciudad.

El acuerdo, con el equipo contribuyendo con 2 mil 700 millones de dólares y la ciudad invirtiendo aproximadamente 1.100 millones de dólares para el estadio, viviendas, espacios verdes y un complejo deportivo en terrenos que bordean el río Anacostia, fue aprobado por el Consejo de la Ciudad de D.C. en septiembre, y la demolición ha comenzado.

En julio, Trump amenazó con bloquear el acuerdo insistiendo en que el equipo cambiara su nombre de los Commanders de nuevo a los Redskins, un nombre que se consideraba ofensivo para los nativos americanos.

Trump ha disfrutado durante mucho tiempo de que su nombre aparezca en cosas desde su carrera como desarrollador inmobiliario, desde edificios de gran altura, hoteles y campos de golf hasta sus acuerdos de marca que han visto Biblias, relojes y colonias con el nombre de Trump.

