"Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Canciller De la Fuente viaja a Colombia a Cumbre CELAC-UE; representa a Sheinbaum

Macron escuchó la lucha de las mujeres en México, dice impulsora de Ley Olimpia; coincidió en abolir el patriarcado, asegura

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes este sábado 8 de noviembre; aquí todo lo que tienes que saber sobre la proyección en el Zócalo

Habilitan nueva caseta de cobro en Circuito Exterior Mexiquense para quienes provienen del AIFA

Javier Milei, presidente de , subió al escenario bailando “YMCA”, de los Village People, en un foro conservador realizado en Florida.

Emuló el estilo del presidente estadounidense, Donald Trump, y luego le agradeció por su “apoyo invaluable” frente a los “embates desestabilizadores”. Milei estuvo en una cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viaje es el decimocuarto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en lo que va de 2025.

Su visita anterior fue a mediados de octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y recibió su respaldo político y económico antes de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre en los que su partido, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, obtuvo más del 40% de los votos y fortaleció así su presencia en ambas cámaras del Congreso.

El gesto más importante de Washington fue un acuerdo "swap" de intercambio de monedas por hasta 20 mil millones de dólares entre ambos países y la compra de pesos, dos medidas que contribuyeron a contener las presiones cambiarias que enfrentaba el gobierno de Milei en la antesala de los comicios.

