Javier Milei, presidente de Argentina, subió al escenario bailando “YMCA”, de los Village People, en un foro conservador realizado en Florida.
Emuló el estilo del presidente estadounidense, Donald Trump, y luego le agradeció por su “apoyo invaluable” frente a los “embates desestabilizadores”. Milei estuvo en una cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.
El viaje es el decimocuarto de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en lo que va de 2025.
Lee también "El socialismo ha entrado a EU”, advierte Milei tras resultados electorales del martes
Su visita anterior fue a mediados de octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y recibió su respaldo político y económico antes de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre en los que su partido, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, obtuvo más del 40% de los votos y fortaleció así su presencia en ambas cámaras del Congreso.
El gesto más importante de Washington fue un acuerdo "swap" de intercambio de monedas por hasta 20 mil millones de dólares entre ambos países y la compra de pesos, dos medidas que contribuyeron a contener las presiones cambiarias que enfrentaba el gobierno de Milei en la antesala de los comicios.
