Más Información

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Suman casi 7 horas de bloqueo en carretera México-Toluca en protesta por la desaparición de personas

Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

Niegan arresto domiciliario a Carlota "N", quien asesinó a dos personas que presuntamente invadieron vivienda de su hija en Chalco

El presidente de Argentina, , afirmó este jueves en Miami de que "el socialismo ha entrado" a Estados Unidos por "la costa este" tras las elecciones del martes, en las que los demócratas ganaron contiendas locales como la .

"(El kirchnerismo), dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que, en algún lugar de la costa este, ha entrado aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos", indicó Milei en el (ABF).

El mandatario no precisó a quién se refería, pero sus declaraciones se producen tras la elección el martes en Nueva York de , quien se identifica como demócrata socialista y es el primer musulmán y el más joven en ser alcalde electo de la mayor ciudad del país.

Lee también

"Absolutamente que vamos a hacer a Argentina y a América 'great again' (grandes de nuevo). Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales", expresó Milei en referencia a los comicios en los que los demócratas también ganaron las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, y la Proposición 50 en California.

Sus palabras trascienden tras las del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el miércoles aseveró en el mismo foro que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista" en Nueva York tras el triunfo de Mamdani.

Esta es la primera visita de Milei a Estados Unidos tras la victoria de su movimiento político en los comicios legislativos del 26 de octubre, cuando su formación de ultraderecha, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció su presencia en ambas cámaras del Congreso.

Su visita anterior fue apenas en octubre, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca para recibir su respaldo, incluyendo un acuerdo 'swap' por 20 mil millones de dólares entre ambos países y la compra de pesos, lo que contribuyó a contener las presiones cambiarias que afrontaba Argentina en la antesala de los comicios.

Además, Trump sugirió el 19 de octubre que su país comprará carne de res a Argentina para contener la inflación.

Lee también

El presidente de Argentina, Javier Milei, emite su voto en las elecciones argentinas, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires. FOTO: JUAN IGNACIO RONCORONI. EFE/Archivo
El presidente de Argentina, Javier Milei, emite su voto en las elecciones argentinas, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires. FOTO: JUAN IGNACIO RONCORONI. EFE/Archivo

"Tenemos prácticamente la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 30 años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne. En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su Administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina cuatro veces superior", dijo hoy Milei.

Asimismo, avisó que "esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y se deben hace muchos años" y que "ambos países trabajan por rectificar".

Después del ABF, Milei estará en una cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach, desde donde volará a Nueva York para estar en el conversatorio 'Nuevas oportunidades de inversión en Argentina' del Council of the Americas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago. Foto: INAPAM / Adobe

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago

Estados Unidos. iStock/ Choreograph

Visas y Green Cards para emigrar y vivir legalmente en Estados Unidos

American Airlines, Delta Airlines cancelaciones: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo? Foto: iStock / den-belitsky

American Airlines- Delta Airlines cancelaciones por cierre de gobierno en EU: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo?

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto. Foto: iStock/Povozniuk

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra. Foto: CANVA/AFP

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra