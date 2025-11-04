Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Lilly Téllez llama cobarde e imbécil a Noroña tras asesinato de Carlos Manzo; responsabiliza a la 4T por no apoyar a alcalde

El crimen organizado manda en México, arremete Alito Moreno; acusa que en Morena "protegen a los delincuentes"

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Van 27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Ya fueron identificadas las 23 víctimas mortales del incendio en el Waldo's de Hermosillo: Fiscalía de Sonora

El fundador de , Jeff Bezos, clausurará el jueves el America Business Forum (ABF) de Miami, una "cumbre de líderes" a la que irán los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei, así como la venezolana , de forma virtual, y el español Rafael Nadal.

"Su presencia (la de Bezos) subraya el significado global de este evento. Nos enorgullece que tome el escenario como nuestro orador destacado de cierre", declaró Francis Suárez, alcalde de y presidente del consejo del ABF, en un comunicado este martes.

El foro, que por primera vez ocurre en Estados Unidos, resaltó la experiencia de Bezos como fundador de Amazon en 1994 y de la compañía aeroespacial Blue Origin en 2000, que "está trabajando en la meta de largo plazo de mover todas las empresas e industrias contaminantes fuera de la Tierra".

También resaltó que en 2021 se transportó en un cohete de su firma en su primera misión de turismo espacial, además de fundar en 2020 el Bezos Earth Fund con la promesa de 10 mil millones de dólares para financiar científicos, organizaciones civiles e iniciativas climáticas.

Con ello, Bezos se suma a un foro que reunirá este miércoles y jueves a líderes políticos en el Kaseya Center, pero también del deporte como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y de los negocios como Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, fundador de Citadel.

Asimismo, destacarán la tenista Serena Williams, y el enviado especial de la Administración Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff.

"Esta semana, líderes de todo el mundo se están encontrando en Miami para determinar qué sigue en los deportes, cultura y negocios", expresó el uruguayo Ignacio González, fundador del ABF.

La participación de Bezos ocurre mientras el sector privado analiza los próximos pasos de Amazon, el segundo mayor empleador de Estados Unidos, pues la semana pasada anunció que reducirá su plantilla corporativa en 14 mil personas para eliminar burocracia y redireccionar sus recursos hacia áreas estratégicas.

La compañía planea una automatización en sus almacenes capaz de evitar hasta 600 mil contrataciones en Estados Unidos en los próximos años, según un reportaje de , que la empresa matizó con el mensaje de que los robots ayudarán a los empleados en sus tareas.

