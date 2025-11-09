Más Información

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

Harfuch anuncia visita a Uruapan a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz; gabinete mantendrá reuniones con productores

Donald Trump es abucheado en el partido de NFL; ocurrió en Washington DC

Ellas, las tumbadas

El arte de sonar tumbado

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Santa Marta, Colombia. La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños () y la Unión Europea (UE) reclamó "el pleno cumplimiento del derecho internacional" en la lucha contra el narcotráfico, y así lo hizo constar en la 'Declaración de Santa Marta', adoptada este domingo al concluir la reunión de los dos bloques.

"Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en . Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas", señala el punto 10 de la declaración.

Sobre Ucrania, la declaración expresa una "profunda preocupación".

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible y a promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera", sostiene el punto 14 del documento, suscrito en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

El bloque birregional expresó además su respaldo "a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía".

La declaración también insta a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso "inmediato y sin trabas" de la ayuda humanitaria.

"Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan (de paz) y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo".

