Santa Marta, Colombia. La reunión entre altos representantes de la y la Unión Europea arrancó este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta con notables ausencias, cancelaciones de último minuto y solo nueve líderes presentes.

El encuentro entre los dos bloques, que se celebró por última vez en Bruselas en 2023, comienza empañado por la menguada participación y la sombra de los constantes ataques del gobierno de contra presuntas lanchas cargadas de en el Caribe y el Pacífico.

Los representantes de los países europeos y latinoamericanos llegaron a la sede del encuentro, en la ciudad caribeña de Santa María, para abordar temas como comercio, transición energética y cooperación para luchar contra el .

"Compartimos los mismos valores, creemos en el Estado de y la democracia", dijo Kaja Kallas, vicepresidenta de la , a su llegada a la cuarta cumbre entre los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Solo se puede recurrir a la fuerza por dos motivos, ya sea en defensa propia o en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ", agregó sobre los ataques de Estados Unidos contra supuestos narcos.

Kallas llegó a Colombia en representación del bloque tras la cancelación de último momento de la presidenta de la Comisión Europea, .

El presidente de Colombia, , denunció días antes presiones estadounidenses contra la asistencia al evento.

Europa y América Latina debería actuar como "faro unificado" que sea capaz de pararse ante "cualquier barbarie, denunciarla y tratarla para corregirla", dijo el presidente izquierdista a su llegada a la .

Los escasos jefes de Estado y de Gobierno se tomaron una foto de familia con una mochila arhuaca, tradicional de los pueblos indígenas de Santa Marta, antes de los discursos y su reunión a puerta cerrada.

La politóloga colombiana Sandra Borda cree que la "poca coreografía" y "mucha improvisación" en la organización de la cumbre por parte de han desalentado a muchos líderes.

Sombra de EU

Washington retiró a Colombia la certificación de país aliado en la lucha contra el narcotráfico e impuso contra Petro por considerar que no hace suficiente para detener la producción de drogas.

Trump ordenó desplegar una flota de buques de guerra en el Caribe para, según la Casa Blanca, detener la entrada de cocaína a . Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado al menos a 70 presuntos narcos.

Petro dijo que se trataban de "ejecuciones extrajudiciales".

El presidente brasileño, , cercano a Petro, equilibró la balanza con su presencia como uno de los interlocutores con Europa más importantes de la región como abanderado del debatido acuerdo comercial UE-Mercosur.

Además de António Costa, presidente del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno español, , fue la llegada de mayor perfil europea a la cumbre.

No se espera una declaración conjunta de la Unión Europea "que mencione explícitamente" a Estados Unidos y sus ataques en el Caribe y el Pacífico, según Borda.

Pese a su diferencia en temas como la , que el bloque Celac no ha condenado oficialmente, América Latina y Europa son aliados clave en intercambio de tecnologías y materia prima.

