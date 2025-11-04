El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “el crimen organizado manda en México”, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

“Y el mensaje es claro, aquí el crimen organizado le dijo al gobierno, aquí mandamos nosotros. Y eso no se puede permitir, por eso decimos que hay un Estado fallido, hay un Estado ausente, hay un gobierno que no atiende y que no escucha”, denunció el dirigente tricolor, al señalar que la violencia se ha desbordado y el Estado ha perdido el control territorial frente a los cárteles.

En conferencia de prensa, Moreno sostuvo que los grupos criminales imponen su ley ante la ausencia del gobierno.

“En más del 60 por ciento del país no se puede transitar. El control y la decisión la tienen los cárteles del crimen organizado. Y eso no lo podemos permitir”, expresó.

El político priista responsabilizó tanto al gobierno federal como al estatal de haber abandonado al edil de Uruapan, quien dijo, pidió apoyo en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.

“Asesinaron a Carlos Manzo porque lo dejaron solo, porque no lo apoyaron. Lo solicitó públicamente y no le dieron respaldo. Estas son las consecuencias de tener un gobierno incapaz, indolente y torpe”, declaró.

Moreno advirtió que la violencia política se ha convertido en una constante, con más de 300 funcionarios, alcaldes y candidatos asesinados en los últimos años.

“Tan solo en Michoacán han matado a siete alcaldes. Es el reflejo de un país donde el crimen organizado manda y el gobierno obedece o calla”, enfatizó.

El presidente del PRI acusó directamente al partido gobernante de mantener vínculos con el narcotráfico.

“Desde el primer día dijimos que este gobierno cínico y corrupto de Morena hizo un pacto con el crimen organizado. Por eso son los narcopolíticos de Morena, porque protegen a delincuentes desde el poder”, aseveró.

Moreno alertó que la violencia ha cobrado más de 230 mil vidas durante los gobiernos de Morena, además de seis mil feminicidios y cinco mil secuestros.

“Morena es la peor tragedia que le ha ocurrido a México. No tienen vergüenza ni capacidad. Mientras la gente vive con miedo, ellos están más preocupados por las encuestas que por dar resultados”, apuntó.

Advirtió que el deterioro de la seguridad ya genera preocupación internacional y puede afectar la relación con Estados Unidos y Canadá.

“Esa actitud del gobierno, de no cooperar y de cerrarse al mundo, pone en riesgo el tratado comercial. No hay certeza ni confianza porque el crimen manda y el Estado no responde”, expresó.

Alito Moreno denuncia censura en la prensa

Alejandro Moreno también denunció un “cerco mediático” y censura desde la Presidencia de la República contra medios de comunicación y opositores.

“Jamás habíamos visto un ataque tan brutal y sistemático contra la prensa. Persiguen, intimidan y callan a quienes piensan distinto. Eso es propio de gobiernos autoritarios”, dijo.

Pidió a los periodistas y ciudadanos “no callar ante la violencia ni ante el poder” y llamó a los jóvenes a “levantar la voz por México”, advirtiendo que “el miedo es de los cobardes”.

“Cuando el PRI gobernaba había empleo, crecimiento y rumbo. Hoy no hay gobierno, no hay control, no hay certeza. El crimen organizado manda. Pero, con el PRI podemos devolverle la paz y la certidumbre al pueblo de México”, concluyó.

