Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Las protestas que estallan en Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo; el enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, donde fuerzas federales abatieron a 13 agresores, según reportó Omar García Harfuch; y el reporte bomba de NBC News: Estados Unidos planea ataques contra cárteles en territorio mexicano. Además, en Portugal fue interceptado un narcosubmarino con casi dos toneladas de cocaína rumbo a Europa, mientras Perú rompe relaciones diplomáticas con México por el asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez.

Pero no todo son tensiones: el escritor Gonzalo Celorio se lleva el Premio Cervantes 2025, AC/DC regresa a México tras 17 años de ausencia, y te damos 5 tips para cuidar a tu perro en temporada de frío. Ah, y sí… unos “influencers” en Puebla fingieron un asalto para ganar vistas y terminaron ganándose el pánico colectivo.

