San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, causó manifestaciones de la ciudadanía en Chiapas.

En al menos dos municipios se movilizaron con el fin de pedir que no ocurra otro homicidio contra un presidente municipal, a la par de que la gente convocó a dos marchas en Comitán y San Cristóbal.

En el municipio de Las Margaritas, en la frontera con Guatemala, habitantes colocaron una fotografía de Manzo en el parque central como una muestra para rendirle homenaje a dos días del homicidio.

Lee también Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Las organizaciones que se manifestaron en el parque central de Las Margaritas, pidieron a las personas sumarse a la protesta con la finalidad de exigir justicia por este asesinato. “En el parque central de nuestro bello Margaritas está la foto de Carlos Manzo como signo de indignación, coraje y apoyo, por si gustan poner su velita”, pidieron. “Hay héroes que no tienen capa y ángeles que no traen alas, pero que deben volver al cielo”.

En el parque central de Comitán, integrantes de la sociedad civil colocaron dos sombreros, para recordar al exalcalde de Uruapan y, alrededor de estos, prendieron veladoras. Una mujer llevó un ramo con rosas.

A dos días de dicho homicidio, la ciudadanía ha convocado a movilizaciones en San Cristóbal de las Casas este 15 de noviembre. “Marcha pacífica por la falta de empatía de los tres poderes hacia el pueblo mexicano”, dice la convocatoria. El punto de reunión es en el Puente Blanco, para después caminar hacia el centro de la localidad. “Todas y todos por el México que merecemos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL