Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch
Uruapan.- Estudiantes de Uruapan salieron de nuevo a protestar contra el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche del pasado sábado en el centro del municipio.
Los jóvenes avanzaban hacia el centro de la ciudad, con pancartas, sombreros y gritaban consignas contra las autoridades estatales, al tiempo que exigían justicia para el alcalde asesinado.
Hacia el mediodía también se reportaban tres bloqueos carreteros en Uruapan, uno en la carretera libre a Apatzingán, el segundo en el acceso a la autopista y el tercero sobre la carretera libre Uruapan -Los Reyes, a la altura de San Lorenzo, que es la entrada a la meseta Purépecha.
