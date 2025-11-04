Más Información

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado

Uruapan.- Estudiantes de Uruapan salieron de nuevo a protestar contra el asesinato del alcalde , ocurrido la noche del pasado sábado en el centro del municipio.

Los jóvenes avanzaban hacia el centro de la ciudad, con pancartas, sombreros y gritaban consignas contra las autoridades estatales, al tiempo que exigían justicia para el alcalde asesinado.

Lee también

Hacia el mediodía también se reportaban tres bloqueos carreteros en Uruapan, uno en la carretera libre a Apatzingán, el segundo en el acceso a la autopista y el tercero sobre la carretera libre Uruapan -Los Reyes, a la altura de San Lorenzo, que es la entrada a la meseta Purépecha.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]