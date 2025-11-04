Bernardo Bátiz Vázquez, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), secundó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que la paz es el camino y no la guerra, en relación con la situación en Michoacán.

Durante la sesión de instalación de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, Bátiz Vázquez consideró oportuno señalar que la misión del Poder Judicial es la de prevenir que los conflictos se resuelvan por la vía violenta.

“Es mejor la paz que la guerra. Creo que es muy oportuno decir lo que hace el Poder Judicial, la misión del Poder Judicial, es la de prevenir que los conflictos se resuelvan por una vía distinta, la peor de todas es el enfrentamiento violento entre grupos dentro de un Estado, que es la peor manera de resolver conflictos es el choque violento donde se pierden vidas humanas, se pierden bienes y principalmente donde se pierden los valores, el respeto reciproco, la paz, la dignidad de las personas. El elevado concepto de la dignidad humana queda destruido”, indicó.

Instalan Comisión de Disciplina del PJF

Por ello, afirmó que lo mencionado por Sheinbaum Pardo, de que la paz es el camino y no la guerra, coincide con la instalación de la Comisión de Disciplina del Poder Judicial de la Federación.

“Esta coincidencia en la que se señala que la paz es el camino no la guerra, coincide perfectamente con la instalación de esta Comisión dentro de un Poder, que precisamente existe para resolver conflictos para que los conflictos entre las partes no tengan que resolverse por otra vía que no sea la de dar a cada quien lo que corresponde en la impartición de justicia”, indicó.

En tanto, el magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, refirió que el Tribunal de Disciplina Judicial no es una amenaza, sino un órgano jurisdiccional para honrar la toga.

“Al Poder Judicial de la Federación le digo: este Tribunal no es una amenaza, es una oportunidad, una oportunidad para reafirmar el honor de la toga, para demostrar que la justicia puede y debe ser ejemplar, para demostrar que la justicia no busca castigar sino corregir, prevenir y fortalecer. Porque no puede haber justicia verdadera, si quienes la imparten no son íntegros”.

El exdirector del Instituto del Taxi y exsecretario de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México aseguró que la Comisión de Disciplina Judicial no actuará “por presiones externas, ni por intereses particulares. Cada decisión será tomada con base en la Constitución, en las leyes y en los principios que rigen el estado de derecho”.

A su vez, Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina, puntualizó que no habrá una aplicación automática de normas, ni juicios sumarios, ni procesamiento por consigna.

“No habrá una aplicación automática de normas, ni juicios sumarios, ni procesamiento por consigna; la labor de primera instancia que compete a esta comisión será asumida con pleno ajuste a la normativa del sistema jurídico del país y a los criterios convencionales aplicables. La verdad, la justicia y la certeza han de ser la guía para toda actuación de la comisión”, comentó.

