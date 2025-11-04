Más Información

Bogotá.- El presidente colombiano, , lamentó este martes que haya "fracasado" la realización de la, que atribuyó al "odio ideológico" del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por "querer" excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del encuentro.

"Es muy lamentable este fracaso del secretario de Estado Marco Rubio, se debe a querer hacer una cumbre de las Américas excluyendo países, cegado por el odio ideológico", escribió en X Petro, quien ya había adelantado su decisión de no acudir a la cita en República Dominicana por la exclusión de esos países y los ataques de Estados Unidos a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico.

El mandatario agregó que la cumbre "debió ser el escenario de un diálogo sincero, pragmático y constructivo" e incluir "a todos" para "buscar una América grande, desde Alaska hasta la Patagonia". "¡Qué lástima!", agregó.

A mediados de octubre pasado, el jefe de Estado colombiano explicó que no asistiría a la Cumbre de las Américas tras conocer la decisión de República Dominicana de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos por los recientes ataques contra embarcaciones que según Washington transportaban droga en el Caribe y luego en el Pacífico.

El lunes pasado, la Cancillería de la República Dominicana anunció que pospuso para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país, después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".

"En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe", explicó la Cancillería dominicana en un comunicado.

El anuncio del Gobierno dominicano el pasado 30 de septiembre de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a fin de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro", generó críticas y también la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no asistir a la cita.

Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Ecuador, entre otros, han expresado su apoyo a República Dominicana de posponer la Cumbre y manifestaron de que se haga en 2026.

