Más Información
Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos
Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado
Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal
México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado
SCJN invalida multas de casi 3 mil pesos por dormir en vía pública en Morelos; vulneraban dignidad humana, señala
Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas
Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía
Santo Domingo.- La Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país, después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".
"Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países claves", apuntó la Cancillería en un comunicado.
"Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas", detalló el ente tras consultas con sus principales socios, incluido Estados Unidos.
Perú descarta ingresar a embajada de México a detener a Betssy Chávez como Ecuador lo hizo con Jorge Glas
mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]