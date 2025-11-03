Más Información

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Guillermo del Toro consiente a sus fans mexicanos; el cineasta repartió fotos, firmas y hasta abrazos

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra Betssy Chávez

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Identifican al asesino de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan; lo apodaban "El Cuate"

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 7 alcaldías de CDMX; pronostican clima de hasta 1 grado

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado

México y EU revisan avances contra gusano barrenador; acuerdan acciones para reanudar exportación de ganado

SCJN invalida multas de casi 3 mil pesos por dormir en vía pública en Morelos; vulneraban dignidad humana, señala

SCJN invalida multas de casi 3 mil pesos por dormir en vía pública en Morelos; vulneraban dignidad humana, señala

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía

Adolescente mata a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá express de la Cuauhtémoc; intentaba robar mercancía

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Santo Domingo.- La Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, prevista a celebrarse el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, este del país, después "de un cuidadoso análisis de la ".

"Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo , impulsor original de este foro, y otros países claves", apuntó la Cancillería en un comunicado.

"Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas", detalló el ente tras consultas con sus principales socios, incluido Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda