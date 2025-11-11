Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

Era Trump pega a productores de totopos y mezcal en Oaxaca

“Mi objetivo es que la gente viva mejor”: Alessandra Rojo de la Vega

Balean a chofer en la México-Pachuca; logró llegar herido hasta Indios Verdes para pedir ayuda

Reino Unido no está compartiendo con Estados Unidos información de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de incurrir en en el Caribe porque no quiere ser cómplice de los bombardeos que está realizando el gobierno de , informó este martes la cadena estadounidense CNN, que citó a fuentes informadas del tema.

Por años, Reino Unido, que cuenta con bases de inteligencia en varios territorios en el Caribe, ha ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar droga, a fin de que la estadounidense pudiera interceptarlas. La información de inteligencia se enviaba normalmente a la Fuerza Operativa Conjunta Interagencial Sur, un grupo de trabajo con sede en Florida que incluye a representantes de varios países socios y que trabaja para reducir el, explicó CNN.

Pero lo que se hacía era que la Guardia Costera localizaba la embarcación y si se confirmaba la presencia de drogas, estas eran incautadas y los tripulantes detenidos.

El regreso de Donald Trump a la trajo un cambio significativo: en vez de interceptar los botes, son destruidos, y la tripulación asesinada.

Este tipo de operaciones han suscitado dudas acerca de su legalidad y, según CNN, Reino Unido es uno de los países que considera que estos ataques, que han dejado un saldo de al menos 76 muertos, violan el El dejar de compartir información de sobre el tema representa una ruptura crucial entre dos importantes aliados.

Según el medio estadounidense, la suspensión en la compartición de inteligencia comenzó hace alrededor de un mes.

Este lunes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la , Volter Türk, llamó a Estados Unidos a revisar si sus ataques a embarcaciones constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

Rusia -rival de Occidente y aliado clave de Maduro- calificó por su parte de "inaceptables" los .

"Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley", dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, , que tachó de "pretexto" la lucha contra las drogas que esgrima Estados Unidos para justificar esos ataques.

