La Guardia Costera de incautó más de 34 mil kilos (75 mil libras) de este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, lo que el servicio calificó como su mayor incautación, valorada en casi medio billón de dólares.

En estas incautaciones, la agencia trabajó con el , capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera.

Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares. Foto: Especial
La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares. Foto: Especial

Lee también

El buque Hamilton de la Guardia Costera descargó el lunes en Port Everglades, Florida, un total combinado de 34 mil 500 kg (76.140 libras) de drogas, incluyendo aproximadamente 28 mil kg (61.740 lb) de cocaína y 6 mil 500 kg (14.400 lb) de marihuana incautadas por múltiples embarcaciones de la Guardia Costera.

La agencia estimó el valor en la calle de las drogas en alrededor de 473 millones de dólares.

La administración Trump ha prometido reformar la Guardia Costera, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, aumentando la flota del servicio y reforzando su personal militar en al menos 15 mil para el final del año fiscal 2028.

La guardia cuenta con más de 43 mil miembros en servicio activo, 8 mil reservistas y 30 mil miembros auxiliares.

