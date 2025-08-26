Berlín.— El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció ayer que habrá contactos con el enviado de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Kiev y Washington para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia.

El objetivo es “desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa”, dijo Zelensky en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro noruego Jonas Gahr Store.

En la comparecencia, el presidente ucraniano señaló que a lo largo de esta semana habrá “un plan básico sobre las garantías de seguridad” que recibirá Ucrania de sus aliados en el caso de un acuerdo de paz con Rusia, aunque los detalles “todavía necesitan tiempo”, afirmó.

“Después de eso, me gustaría comprender, de la parte estadounidense, si los rusos están listos [para un encuentro] y en qué configuración. Si los rusos están dispuestos para la configuración que se propuso en Estados Unidos y fue apoyada por Ucrania en presencia de los líderes europeos: un encuentro bilateral y después otro trilateral”, indicó, en alusión a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el viernes en una entrevista que por el momento “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y su homólogo ucraniano para tratar de alcanzar un acuerdo de paz, pese a los esfuerzos diplomáticos de la última semana.

“Putin está listo para reunirse con Zelensky cuando la agenda esté preparada para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto”, precisó Lavrov, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que estaba organizando el encuentro.

Kellogg afirmó que se está “trabajando muy, muy duro” en los esfuerzos para poner fin a la guerra de tres años entre Rusia y Ucrania.

Los funcionarios “esperan llegar a una postura en la que, a corto plazo, tengamos, a falta de un mejor término, garantías de seguridad” que aborden los temores de Ucrania de otra invasión por parte de Rusia en el futuro, indicó Kellogg.

“Eso es un trabajo en progreso”, dijo Kellogg, tras asistir al Desayuno Nacional de Oración anual de Ucrania junto con políticos, líderes empresariales y diplomáticos.

En Washington, el presidente Trump afirmó que habló con Putin después de la reunión de la semana pasada con Zelensky y líderes europeos en la Casa Blanca.

“Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, añadió. Sobre por qué Putin parece reacio a reunirse cara a cara con Zelensky, Trump indicó: “Porque no le cae bien”.

Reconoció que aún no se han “discutido los detalles” sobre las garantías de seguridad que requiere Ucrania. “No sabemos cuáles garantías de seguridad [se implementarían], porque ni siquiera hemos discutido los detalles. En primer lugar, Europa les va a dar garantías de seguridad significativas, y deberían, porque están ahí mismo [junto a Ucrania], pero nosotros participaremos como refuerzo. Vamos a ayudarlos”, explicó.

El mandatario estadounidense presumió que ya le llaman “el presidente de Europa”, por su gestión de la guerra de Ucrania y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta 5%.