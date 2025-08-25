Más Información

Ante las incautaciones de droga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (), la presidenta aseguró que se revisa todas las cargas para que haya menos llegada de droga a este aeropuerto, ya que hay supervisión y seguridad.

Sheinbaum aseguró que fue "muy bueno" cambiar la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA, incluso que todas las empresas que están en el AIFA están muy contentas.

"Si hay alguna que tiene algún detalle, algún problema, se le atiende de manera inmediata porque fortalece la seguridad, entre otras cosas".

Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo mencionó que hay eficiencia en el AIFA, dada la saturación del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, es más eficiente y además hay .

"Entonces, ha habido algunos decomisos, pero ahora, como se revisa toda la carga, pues hay menos llegadas de droga a este aeropuerto".

¿No es otra vía que la que ahora quieran agarrar los , los cárteles para pasar por aquí?", se le preguntó.

"Se revisa. Funciona muy bien el AIFA, la verdad, muy bien", aseguró.

publicó la semana pasada que el buscó estrenar el AlFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y .

Entre junio y julio se incautaron más de 539 kilos de cocaína y metanfetamina gracias a labores de inteligencia; usan Santa Lucía como alternativa debido al traslado de carga aérea.

