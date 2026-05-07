Ciudad Juárez.- Esta mañana comenzaron a arribar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en Ciudad Juárez, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para rendir su declaración en el caso del narcolaboratorio encontrado a finales de abril en El Pinal, municipio de Morelos, y el accidente que dejó dos oficiales de la agencia fallecidos y dos estadounidenses, quienes serían integrantes de la CIA.

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De acuerdo con lo que ha trascendido, se trata de agentes de la AEI y un alto mando quien sería Arturo Zuany Portillo, fiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado.

Los elementos habrían llegado a la FGR en Ciudad Juárez desde las 10:30 de la mañana de hoy y según se ha dado a conocer continuarán arribando al lugar durante el resto del día.

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Ninguno ha brindado alguna declaración al respecto. Algunos de ellos llegaron vestidos de civiles, otros en unidades oficiales. Hasta el cierre de esta nota, continuaban dentro de la FGR rindiendo su declaración

De momento no se ha proporcionado información oficial sobre esta acción, la cual se aplica después de que a inicios de semana Ulises Lara, titular de la FGR diera a conocer que se citaría a 50 agentes de la AEI a declarar.

afcl/LL