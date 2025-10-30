Autoridades federales cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra Martín de Jesús Contreras Zepeda, “Tomate”, de 32 años, generador de violencia de tercer nivel de la célula delictiva “Los Gigios”, a quien le aseguraron 31 dosis de metanfetaminas en Nogales, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones este grupo delictivo se le relaciona con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, además de secuestro y homicidios en contra de grupos antagónicos a “Los Gigios”, también conocidos como Demonios-Mayos, con vínculos a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

El Gabinete de Seguridad informó que los efectivos coordinaron acciones operativas con las que identificaron a “Tomate”, el cual tenía su zona de operación en el municipio de Nogales.

Al realizar recorridos de reconocimiento, ubicaron al objetivo, le marcaron el alto y hallaron dosis de droga, por lo anterior fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Tras un cruce de información se tuvo conocimiento que Contreras Zepeda cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, derivado de delitos contra la salud.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.

