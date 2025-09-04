Más Información

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Embajador de EU celebra incautación 300 toneladas de precursores químicos del Cártel de Sinaloa; decomiso equivale a 569 mdd

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Tormenta tropical "Lorena": autoridades de BCS mantienen alerta por oleaje elevado y aguaceros; no se prevé que toque tierra

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

El de Estados Unidos denunció este jueves que aviones militares de volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, y advirtió contra este tipo de acciones.

“Hoy, dos aviones militares del régimen de volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta acción altamente provocativa tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo”, señaló el Pentágono en una declaración difundida en redes sociales.

“Recomendamos con fuerza al cártel que gobierna Venezuela que no emprenda ninguna otra acción para obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, advirtió la declaración.

El anuncio se produce en medio de una escalada entre Estados Unidos y Venezuela.

El martes, el presidente Trump anunció un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe y en la que habrían fallecido 11 personas que, dijo, eran del Tren de Aragua, una organización criminal a la que declaró terrorista.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el ataque marca el inicio de una nueva estrategia contra el narco, que ya no se conforma con detener las embarcaciones, confiscar la droga y detener a delincuentes, sino que busca “eliminar” lo que llamó “amenaza a la seguridad nacional”. Las intercepciones, aseveró durante su visita a México, el miércoles, “no funcionan”.

El ataque siguió al despliegue de buques de guerra estadounidenses en las aguas del Caribe frente a Venezuela, en una acción que la administración del presidente Donald Trump alegó busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

El gobierno de Trump también anunció a inicios de agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo. Washington afirma que Maduro es la cabeza del Cártel de los Soles, también designado terrorista y que según el régimen venezolano no existe.

En respuesta, Maduro llamó a los venezolanos a inscribirse a las milicias para “defender” a Venezuela y aseguró contar con 4.5 millones de milicianos, que responderán a lo que calificó de “mayor amenaza a la seguridad” del país.

