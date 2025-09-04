El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, y advirtió contra este tipo de acciones.

“Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de los Estados Unidos en aguas internacionales. Esta acción altamente provocativa tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcoterrorismo”, señaló el Pentágono en una declaración difundida en redes sociales.

“Recomendamos con fuerza al cártel que gobierna Venezuela que no emprenda ninguna otra acción para obstruir, disuadir o interferir en las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”, advirtió la declaración.

El anuncio se produce en medio de una escalada entre Estados Unidos y Venezuela.

El martes, el presidente Trump anunció un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe y en la que habrían fallecido 11 personas que, dijo, eran del Tren de Aragua, una organización criminal a la que declaró terrorista.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el ataque marca el inicio de una nueva estrategia contra el narco, que ya no se conforma con detener las embarcaciones, confiscar la droga y detener a delincuentes, sino que busca “eliminar” lo que llamó “amenaza a la seguridad nacional”. Las intercepciones, aseveró durante su visita a México, el miércoles, “no funcionan”.

El ataque siguió al despliegue de buques de guerra estadounidenses en las aguas del Caribe frente a Venezuela, en una acción que la administración del presidente Donald Trump alegó busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

El gobierno de Trump también anunció a inicios de agosto que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo. Washington afirma que Maduro es la cabeza del Cártel de los Soles, también designado terrorista y que según el régimen venezolano no existe.

En respuesta, Maduro llamó a los venezolanos a inscribirse a las milicias para “defender” a Venezuela y aseguró contar con 4.5 millones de milicianos, que responderán a lo que calificó de “mayor amenaza a la seguridad” del país.

