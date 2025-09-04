Más Información

Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes

Giorgio Armani: la trágica historia de amor que lo marcó para siempre; "una parte de mí murió"

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

Niño sufre quemaduras de tercer grado por reto viral en Yucatán; se roció alcohol y se prendió fuego

Caracas.- El fiscal general de , Tarek William Saab, cuestionó este jueves la veracidad de un contra una embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe y en la que habrían fallecido 11 personas, y advirtió que, de haber ocurrido el hecho, se debió primero "detener" y no "aniquilar" la nave.

"De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un video animado", dijo Saab durante un acto del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una plaza en , transmitido por el canal privado Globovisión.

El funcionario señaló que incluso en casos de operaciones contra la delincuencia internacional hay "organismos" y "tratados" que velan por el cumplimiento de las normas.

Asimismo, calificó como "sumamente burdo" e "inaceptable" que se "utilice la presunta lucha contra el narcotráfico" para, a su juicio, "generar internamente una implosión" en Venezuela.

Este miércoles, el ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, insistió en que las autoridades de EU "inventaron" el ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe, donde la Casa Blanca ha desplegado un contingente militar bajo el argumento de la lucha antinarcóticos.

Durante su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello señaló que hay "interrogantes" sobre ese supuesto ataque y advirtió que "no está claro" ni "explicaron nada".

El martes, el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, dijo que el video publicado por las autoridades estadounidenses fue creado con inteligencia artificial.

Según el presidente de EU, Donald Trump, que publicó un video en su red Truth Social, en el ataque murieron 11 personas que señaló como presuntos integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por su Administración.

