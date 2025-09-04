Más Información

El expresidente peruano salió de prisión este jueves luego de 22 días encarcelado, en cumplimiento del fallo de un tribunal de apelaciones para que sea procesado en libertad en un caso de presunta corrupción.

Vizcarra, de 62 años, fue enviado a prisión el 13 de agosto por un juez que alegó riesgo de fuga en el juicio que se le sigue por supuestos sobornos recibidos cuando fue gobernador de la región de , hace 11 años.

"La prisión preventiva en mi contra ha sido completamente ilegal. A pesar de la situación difícil que he pasado, salgo fortalecido", dijo a la prensa Vizcarra tras abandonar la exclusiva prisión para exmandatarios.

Rodeado de numerosos simpatizantes que lo aguardaron varias horas, el exjefe de Estado entre 2018 y 2020 anticipó que va a "seguir colaborando con la justicia".

"No me voy ir del país, no me voy a fugar", enfatizó.

Sus seguidores celebraron su liberación con carteles y bandas de músicos.

"Vengo a recibir a nuestro expresidente Martín Vizcarra. Nosotros confiamos en él", dijo a la AFP Guadalupe Cruz, un ama de casa de 60 años.

Según la fiscalía, el exmandatario recibió sobornos de empresas constructoras por alrededor de 640 mil dólares, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua.

Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

El Congreso peruano, dominado por sus adversarios de derecha, lo inhabilitó este año hasta 2035 para postular a cargos públicos, alegando que no respetó la Constitución durante su mandato.

Vicepresidente en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia del mandatario por el escándalo de corrupción de la.

En 2019, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones legislativas. El renovado Parlamento lo destituyó en noviembre 2020, lo que ocasionó masivas protestas que dejaron dos manifestantes muertos.

