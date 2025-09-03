Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

La justicia de ordenó el miércoles liberar al expresidente (2018-2020) quien estaba cumpliendo cinco meses de prisión preventiva mientras es juzgado por un caso de presunta corrupción cuando era gobernador de una región en el sur del país en 2014.

La revocó la orden de prisión preventiva impuesta el 13 de agosto por el juez Jorge Chávez.

Vizcarra, un ingeniero de 62 años, tendrá que salir de la prisión de manera inmediata, señaló la resolución vista por The Associated Press.

Vizcarra (2018-2020) estaba recluido en una prisión especial donde están otros exgobernantes, como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). Esta cárcel se inauguró en 2007 cuando el ahora fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue ingresado ahí y permaneció durante 15 años.

En este tiempo, incluso, Vizcarra fue trasladado por cinco días a una cárcel para presos comunes por orden del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pero tras sus quejas retornó a la prisión presidencial.

El exmandatario es juzgado desde 2024 por presuntamente haber recibido en 2014 unos 611 mil dólares en mientras era gobernador de la región Moquegua para favorecer a algunas constructoras en las licitaciones de obras públicas. Dos empresarios aseguraron en el juicio que le pagaron.

La fiscalía solicitó 15 años de cárcel para Vizcarra por el delito de cohecho.

