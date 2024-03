Lima.- El Congreso de Perú oficializó este martes una acusación penal aprobada la semana pasada contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción, por la supuesta contratación irregular de un cantante durante su mandato.

La decisión, que fue aprobada el jueves pasado por el pleno del Legislativo, fue publicada en el boletín de normas legales del diario El Peruano, con lo que quedó lista para la formación de una causa penal por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la Justicia.

El Congreso aprobó la resolución que acusó a Vizcarra de estos delitos en el marco del denominado 'Caso Swing', por el que el Parlamento ya intentó destituirlo cuando era gobernante.

Richard 'Swing' Cisneros es un cantante que presuntamente fue contratado por orden de Vizcarra en 2020 de manera irregular para que ofrezca asesorías al Ministerio de Cultura sin estar capacitado para ello.

Antes de la votación del jueves pasado, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó que el exmandatario presentó sus descargos por escrito el pasado 6 de marzo y anunció que renunciaba a la prerrogativa del antejuicio y a su derecho a concurrir a la sesión.

Al sustentar el informe, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que está demostrado que Vizcarra conoció a Cisneros, un "proveedor que no tenía las condiciones requeridas para su irregular contratación, lo que habría sido coordinado con las ministras de Cultura de esa época".

Según la acusación, el cantante tampoco cumplía "con los requisitos mínimos para prestar sus servicios y recibir el encargo de la custodia de un bien del Estado".

La defensa de Cisneros

En julio de 2021, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la denuncia constitucional planteada contra el expresidente por la Fiscalía, que un mes antes lo había denunciado tras la revelación de la contratación de Richard 'Swing', que hasta ese momento era un desconocido cantante al que Vizcarra conoció en la campaña electoral de 2016.

Cisneros confirmó este lunes en el Canal N de televisión que conoció a Vizcarra durante esa campaña electoral, pero aseguró que "nunca" ha sido su amigo.

Señaló, además, que unos audios que se presentaron cuando se denunció este caso fueron manipulados y responsabilizó directamente al excontralor general y excongresista Edgar Alarcón, con quien aseguró que llegó a reunirse.

"Me reuní y me dijo: 'El problema no es contigo, hijo, aquí queremos que destruyas a Vizcarra, queremos bajarlo a Vizcarra. Tú te prestas, tenemos dominada la Fiscalía y la Contraloría, y contra ti nada va a proceder'", aseguró que le dijo el exlegislador.

El cantante también defendió su contratación para cubrir una plaza en el Ministerio de Cultura con el argumento de que obtuvo medallas cuando fue deportista, lo que le otorgaba el derecho a trabajar en la gestión cultural o deportiva de cualquier organismo estatal.

Cisneros consideró, finalmente, que Vizcarra es inocente de esta acusación, aunque aseguró que "no le debe nada" a él y que la Fiscalía "hace lo correcto" al investigar este caso.

