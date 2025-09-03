¿Quién es Congresito?; Congreso de Perú presenta a su peculiar mascota y se viraliza en redes

En un movimiento poco convencional y con claro interés en humanizar su comunicación, el Congreso de la República del Perú lanzó recientemente a “Congresito”, su primera mascota oficial.

Este peculiar personaje, con rasgos que evocan el majestuoso Palacio Legislativo —edificación de estilo académico francés diseñada por Emilio Robert y Ricardo de la Jaxa Malachowski— apareció para generar empatía y dinamizar la presencia de esta institución en el entorno digital.

El Congreso del Perú presentó recientemente a “Congresito”, una tierna figura representativa del edificio histórico, diseñada para acompañar a visitantes y promover contenidos en redes sociales. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: Rocío Nahle asegura que brindará protección a Yeri Mua tras recibir amenazas; "es una gran artista", dice

¿Qué representa Congresito?

“Congresito” fue concebido como un acompañante en las visitas al Congreso y en eventos organizados por la institución. Además, este personaje será el protagonista de varias publicaciones en redes sociales, reforzando su postura de acercamiento con el público.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El anuncio de esta nueva figura Legislativa causó sensación en plataformas digitales: el video de presentación superó las 10 000 reproducciones y sumó numerosos comentarios, tanto entusiastas como críticos, reflejando la polarización que suele rodear a esta institución.

Lee también: "Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

¿Qué funciones desempeñará?

Más allá de su carácter simbólico, “Congresito” ejercerá labores propias de “administrador de comunidad”, saludando a los visitantes y apareciendo en el contenido digital del Congreso.

Su tono amigable contrasta con la seriedad habitual del ámbito parlamentario, lo que podría ayudar a suavizar la percepción pública de la institución.

Desde el punto de vista institucional, esta iniciativa representa un giro novedoso en la forma de comunicación del Congreso. Tradicionalmente percibido como un espacio formal y algo distante, ahora despliega una estrategia de branding simpática y accesible mediante “Congresito”.

También te interesará:

Calendario Pensión Bienestar septiembre 2025; ¿quiénes recibirán primero los 6 mil 200 pesos?

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr