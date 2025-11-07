Más Información
Culiacán, Sin. a 7 Nov.- En las comunidades serranas de la Palma y la Tuna, en el municipio de Badiraguato, el Ejército descubrió tres campamentos improvisados usados para alojar a grupos delictivos, en estos lugares se aseguraron 20 uniformes tipo militar, seis drones y un artefacto explosivo artesanal.
Las autoridades de seguridad informaron que el personal militar inhabilitó los tres campamentos construidos con maderas y otros objetos y una de las células Contra Artefactos Explosivos procedió a inhabilitar en un espacio abierto el objeto explosivo.
Sobre los seis drones encontrados en estos campamentos improvisados, los elementos del Ejército los inhabilitaron y aseguraron los 20 uniformes tipo militar y diverso abastecimiento para dormir y descansar en estos sitios.
Los elementos castrenses en sus recorridos por estos dos poblados de la sierra de Badiraguato, no localizaron civiles relacionados con los hallazgos, por lo que se procedió a notificar a las autoridades judiciales federales para que se abra una investigación.
